Mario Sconcerti: “Lazio, sta mancando il carattere, in questo momento è facilmente attaccabile”

Anche Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di Tmw radio, ha analizzato il momento difficile che sta attraversando la Lazio dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria, ecco le sue parole: “La sconfitta è stata netta e questo apre ad una serie di interrogativi sulla squadra, mi sembra spenta e sicuramente il motivo principale sta nella mancanza di carattere anche perchè i giocatori sono gli stessi della scorsa stagione in cui tutto invece andava per il meglio. Forse però proprio il fatto che la passata stagione nonostante sia stata eccellente non ha lasciato nulla ha influito sull’umore dei giocatori. Adesso Inzaghi dovrà fare delle riflessioni con i suoi ragazzi perchè sembrano esauriti e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di trovare il vero problema e risolverlo”.

