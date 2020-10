Mauro Cesarini: “Domani occasione per ripartire, bisogna sfruttare il contropiede”

Vigilia di Champions in casa Lazio chiamata a ripartire dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Per presentare la partita contro il Borussia Dortmund è intervenuto a Radiosei l’agente Mauro Cesarini esperto di calcio tedesco, ecco le sue considerazioni: “Siamo solo alla quarta giornata e i valori della squadra verranno sicuramente fuori ma nessuno si aspettava una partenza così negativa. Queste partite sono state contrassegnate dalle numerose assenze, sicuramente qualcosa in più in sede di calciomercato poteva esser fatta ma non penso sia questo il problema principale. Penso sia più un problema mentale soprattutto ora che ci sono molte più aspettative intorno alla squadra”. Sull’impegno di domani: “Il fatto che l’avversario sia favorito rappresenta un vantaggio perchè con questo stimolo la Lazio può cercare di ripartire facendo una buona prestazione. Loro giocano in modo molto aggressivo ma dietro lascia molti spazi se presa a campo largo come piace fare alla squadra di Inzaghi, la difesa è sicuramente il loro punto debole avendo un centrocampo ed un attacco molto importanti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: