SOCIAL | Le immagini della rifinitura in vista del Borussia Dortmund | FOTO

L’attesa sta per finire. Dopo le conferenze stampa di Inzaghi e di Immobile, si è concluso anche l’allenamento di rifinitura in quel di Formello in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, come testimoniano anche le immagini postate dalla società sul proprio Profilo Ufficiale Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 👊 Last training session before #LazioBVB! #UCL #CMonEagles 🦅 Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 19 Ott 2020 alle ore 9:48 PDT

