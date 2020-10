SOCIAL | Luis Alberto, Acerbi e Milinkovic suonano la carica per la prima in Champions con la Lazio – FOTO

Francesco Acerbi e i due centrocampisti biancocelesti Luis Alberto e Milinkovic, hanno voglia di riscatto e di giocare la loro prima partita in Champions League con la maglia della Lazio. In coro suonano la carica in vista della partita di domani, nei loro profili ufficiali Instargam.

