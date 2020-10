SOCIAL| Ousmane Dabo e la passione Lazio: riceve maglie da Lazio France per la sua scuola calcio – FOTO

Ousmane Dabo, ex centrocampista della Lazio passato alla storia per aver segnato il calcio di rigore decisivo nella finale di coppa Italia contro la Sampdoria, la prima dell’era Lotito, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la sciarpa dei “Laziali Francesi“, un gruppo di sostenitori biancocelesti con origine francese, ma che “Tifano la tradizione romana”, come è scritto nella loro descrizione su Instagram. L’ex centrocampista francese ha ringraziato quest’ultimi per avergli regalato delle maglie per la sua scuola calcio: “Grazie ad Arnaud e i suoi amici di “Laziali francesi per il dono di maglie per i ragazzi della nostra scuola calcio“.

