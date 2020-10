SOCIAL | Reina al fianco delle donne che lottano contro il tumore al seno | FOTO

Quest’oggi, 19 ottobre, non è una giornata come tutte le altre. Oggi è la Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Seno, malattia che, purtroppo, colpisce molte donne. Sono tante le persone che sostengono le campagne di prevenzione contro questo tipo di malattia. Tra queste c’è anche José Manuel “Pepe” Reina, portiere della Lazio. L’estremo difensore biancoceleste, in questa giornata così importante, ha voluto manifestare la sua vicinanza a tutte le donne che stanno lottando contro questa forma di malattia: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Reina ha postato la foto del “Nastro Rosa”, simbolo della lotta contro il tumore al seno, accompagnata dalla didascalia che recita: “Il mio buongiorno è dedicato a tutte le guerriere che combattono contro questa malattia. Non siete sole. Questa partita la giochiamo tutti”.

