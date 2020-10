UCL, CONFERENZA IMMOBILE: “Siamo pronti e con la testa a domani. L’inizio di stagione non è stato totalmente negativo”

Ciro Immobile è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Borussia Dortmund, esordio della squadra baincoceleste in questa edizione di Champions League. Queste le sue parole: “Non ho parlato con nessuno dei miei ex compagni, ma sono felice di poter rivedere alcuni di loro e qualche elemento dello staff. Devo ringraziare Florenzi per le bellissime parole dopo le partite con la nazionale, così come anche altri compagni che mi sostengono. Sono felice con la nazionale ed ormai ho la maturità giusta per poter andare oltre queste critiche. Accetto tutto col massimo della serenità. Haland? Da quando è esploso lo seguo molto, è l’attaccante perfetto per il Borussia Dortmund e sta dando anche continuità ai suoi risultati. Sarà difficile affrontarlo. La sconfitta di Genova? L’unione di squadra, la compattezza e la voglia di non subire gol sono elementi che ci hanno contraddistinto lo scorso anno. La squadra dopo Genova era molto triste, ma so che tutti siamo orgogliosi e volenterosi di fare bene in Champions, nessuno ha la testa a Genova, poiché sono anni che vogliamo andare in Champions. Poi voglio ricordare che anche lo scorso anno non siamo partiti bene. Muriqi? L’ho visto poco, si è allenato in continuità solo quando ero in nazionale. E’ un’arma in più per noi visto che le partite saranno tante. E’ un giocatore intelligente e che già mi conosce, poiché aveva studiato già i miei movimenti. Tifosi? Sono stati spesso un’arma in più ed avremmo voluto avere un esordio con loro sugli spalti, ma purtroppo ci guarderanno da casa. Noi faremo ovviamente comunque il possibile. L’inizio di stagione? Non è vero che è totalmente negativo, a parte la quella di Genova non ricordo prestazioni negative.”

