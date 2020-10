UCL, CONFERENZA INZAGHI: “Dovremo reagire col Borussia. Valuterò Luiz Felipe, Pereira sarà out, Cataldi speriamo di averlo”. E sul rinnovo…

La Lazio domani sarà chiamata al suo debutto stagionale in Champions League. Alle ore 21.00 infatti, la banda Inzaghi scenderà in campo per affrontare il Borussia Dortmund. Alla vigilia nel match dell’Olimpico, il tecnico biancoceleste ha presentato in conferenza stampa la sfida: “Il nostro esordio avremmo voluto farlo con i tifosi, perchè sappiamo quanto hanno aspettato questo momento. Purtroppo non ci saranno, ma cercheremo di fare bene soprattutto per loro. Veniamo da una brutta prestazione, la più brutta degli ultimi anni, servirà farne una diversa domani. La mia squadra ha sempre mostrato determinazione e aggressività e sono le prime cose da mettere in campo domani, le qualità tecniche le conosciamo. Dopo l’Europa League arriva la tanto sognata Champions, cercheremo di fare bene: troveremo una delle 8 migliori squadre in Europa, sono collaudati, hanno lo stesso tecnico da tempo e giocatori di qualità. Sarà un inizio tosto, ma sappiamo di dover fare una grande partita. Ci alleneremo oggi, domattina effettueremo la rifinitura: in difesa abbiamo problematiche a livello numerico. Valuterò Ramos, dopo un solo allenamento in gruppo, visti i numerosi giorni di stop a causa dell’infortunio rimediato in amichevole. Ieri l’ho visto bene, se avessi avuto più scelta, domani lo avrei risparmiato, ora vedrò chi scegliere tra lui, Hoedt e Parolo. Le rotazioni in difesa sono limitate, con Radu out e Vavro e Bastos fuori dalla lista. Per quanto riguarda la gara di sabato, siamo mancati anche nella voglia: domani voglio una risposta. Pereira è influenzato, non ci sarà e stamattina anche Cataldi ha accusato un problema intestinale, speriamo di recuperarlo entro domani sera. Rinnovo? Sono abbasta abituato a sentire i nomi accostanti alla panchina: credo sia normale per noi allenatori, ma con il rapporto che ho con il presidente, se ci fossero dei problemi ne avremmo parlato. Ora il pensiero è il Borussia, ma seppur con delle defezioni, voglio vedere una buona prestazione. Non saremmo arrivati a fare belle stagioni senza determinazione e sabato ci è dispiaciuto per noi, per la società e per i tifosi. E’ normale ci siano degli inciampi, ma è fondamentale la reazione. A volte una brutta sconfitta dà spunti per migliorare“.

