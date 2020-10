UEFA Champions League | Lazio-Borussia Dortmund, il programma della vigilia dei tedeschi

Il tecnico Lucien Favre ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 17:30 dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico per presentare la gara di martedì, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

I tedeschi, successivamente, scenderanno in campo alle 18:00 per l’allenamento di rifinitura nell’impianto capitolino, con i primi 15 minuti aperti ai media.

fonte sslazio.it