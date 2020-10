UEFA Champions League | Lazio-Borussia Dortmund il programma della vigilia

Domani, lunedì 19 ottobre, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Borussia Dortmund, valida per la 1ª giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.

