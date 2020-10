Champions League, ecco la top 11 dei debuttanti più preziosi: ci sono due laziali

I riflettori si accendono sulle grandi d’Europa e, dopo tredici anni, ecco apparire nuovamente la Lazio. I biancocelesti, reduci da una stagione fenomenale, questa stasera torneranno in Champions League contro il Borussia Dortmund in una sfida già delicatissima con top player da ambo le parti. A testimoniare il potenziale dei biancocelesti ci ha pensato il profilo Twitter di Transfermarkt dove è stata stilata la top 11 dei debuttanti più preziosi in Champions: in un 4-2-3-1 ipotetico, tra i pali figura Strakosha (valutato 25 milioni) mentre nel ruolo di trequartista agisce Luis Alberto (50 milioni) pronto a dare supporto agli juventini Kulusewski e Chiesa e al francese del Borussia Mönchengladbach Thuram.

Oltre 400 milioni di euro 💶. È questo il valore di mercato dell’ipotetico XI formato dai possibili debuttanti in #UCL.#TMdatabase pic.twitter.com/JtfCTVlVht — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 20, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: