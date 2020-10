CONFERENZA FAVRE – “La Lazio grande gara, noi no ecco perché abbiamo perso. Con loro bisogna giocare al top”

Poco felice invece la prima gara di questa Champions League per Favre, allenatore del Borussia Dortmund. Il confronto con Inzaghi lo ha visto uscire sconfitto ed ecco le sue parole in conferenza stampa nel post partita: “Abbiamo avuto cinque occasioni da gol che non abbiamo capitalizzato. Abbiamo preso gol su nostri errori, siamo stati bravi a riaprire la partita ma dovevamo rimanere tranquilli che mancava ancora tanto tempo e invece la Lazio ha trovato subito il gol che ha chiuso la partita. Abbiamo avuto poca cattiveria e abbiamo fatto poco possesso palla. La Lazio è una ottima squadra che fino a pochi mesi fa era in testa con la Juventus, ora ha una posizione meno buona ma rimane una squadra di valore. La Lazio è una ottima squadra e bisogna sempre fare una prestazione al top per batterla. Loro hanno fatto una grande partita mentre noi no, ecco spiegata la sconfitta”.

