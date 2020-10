CONFERENZA INZAGHI – “Serata da sogno contro un grande avversario. Contento per i miei ragazzi e per i tifosi”

Parla ancora Simone Inzaghi dopo la grandissima vittoria di oggi e lo fa in conferenza stampa. Ecco le sue parole di seguito.

Sognavi una serata così?

“Sognarla così era difficile. Abbiamo fatto una grande gara vinta contro una squadra fortissima. Esordire in Champions da allenatore dopo averla disputata da giocatore con questa maglia è stato una grande emozione ma sono contento per i miei ragazzi e i nostri tifosi. Abbiamo fatto una impresa”

Che partita è stata?

“I ragazzi sono stati davvero molto bravi. Siamo stati umili uscendo dal loro pressing con grandi giocate. Gli attaccanti sono stati eccezionali per lo spirito di sacrificio messo in campo”

Un anno fa si pareggiava con l’Atalanta, si riparte da questa vittoria?

“E’ stata una prestazione importane, ora pensiamo a recuperare tutti i giocatori per avere le rotazioni. Le assenze stasera non si sono fatte sentire. Ringrazio Luiz Felipe per il sacrificio di stasera”

