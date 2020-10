CONFERENZA LUIZ FELIPE – “Orgoglioso di questa sera, peccato per il gol. Gioco dove vuole il Mister”

Luiz Felipe, che con il suo colpo di testa, deviato poi dal portiere giallonero Hitz, ha portato il risultato sul momentaneo 2-0, ha parlato, insieme a mister Inzaghi, in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

Come stai?

“Sono orgoglioso di giocare la CHampions League, è un sogno per tutti noi. E’ un peccato che non mi hanno dato il gol ma sono contento per la partita che abbiamo fatto. Contavano solo i tre punti stasera. Io mi sento bene e sono uscito perchè avevo dei crampi”.

Che Lazio è stata?

“Quando facciamo prestazioni simili perdiamo poche partite. Ripartiamo da questa vittoria guardando il futuro”.

In che posizione preferisci giocare?

“Io sono a disposizione del mister per giocare in qualunque posizione mi viene richiesta. Mi trovo bene al centro così come a sinistra o a destra”.

