Del Piero: “La Lazio avrebbe potuto vincere lo scudetto”

Prima della gara, Alex Del Piero ha parlato della Lazio dello scorso anno: “La Lazio manca da talmente tanto tempo in Champions e quindi il suo ritorno è un’incognita. Tutti noi stiamo aspettando di capire quale sarà il livello della Lazio. Se non ci fosse stato il Covid-19 la Lazio avrebbe potuto vincere lo Scudetto, e adesso tutti stiamo aspettando la loro consacrazione in qualcosa. Ha dei giocatori straordinari e quello della Champions è un banco di prova importante, lo aspetto con grande curiosità. Oggi affrontano l’avversario peggiore, perchè questo Borussia Dortmund è composto da ragazzi terribili”

