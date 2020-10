Delio Rossi: “Contro il Dortmund è necessario far leva sull’autostima. Immobile-Haaland? Ciro stasera può fare la differenza”

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, della fase ai gironi della Champions League per le italiane, che inizia proprio oggi con Lazio-Borussia Dortmund e Dinamo Kiev-Juventus. Domani, invece, Inter – Borussia Mönchengladbach e Midtjylland – Atalanta.

Per la Lazio subito la più forte del girone, ossia il Dortmund. Quale deve essere la prima cosa da dire ai giocatori?

“Devi far leva sull’autostima. Magari sono più forti, ma loro sicuramente se sono lì sono all’altezza. La differenza lì la fanno i valori”.

Cosa inciderà di più: rendimento o esperienza?

“L’abitudine a giocarsi la partita della vita ogni tre giorni. Chi ha esperienze di Champions non fa differenza giocare con la Samp o con il Dortmund”.

Questa Lazio la ritiene pronta per il doppio appuntamento campionato-Champions?

“Il problema che si sta evidenziando è che sembra una prosecuzione dello scorso campionato. Molti giocatori vengono da infortuni e quando giochi ogni tre giorni il recupero è difficile. E quando affronti certe squadre non sei al massimo”.

Sfida Haaland-Immobile: chi meglio?

“Come valore in prospettiva Haaland è superiore. Ma stasera sono convinto che può fare più la differenza Immobile. Dietro il Dortmund hanno un tallone d’Achille e giocando in casa Immobile può essere determinante”.

Come mai Immobile non rende in Nazionale?

“Nella Lazio è un leader indiscusso e gioca sereno e può sbagliare. In Nazionale è sempre in concorrenza e deve sempre dimostrare qualcosa. Poi predilige di più gli spazi larghi e la Nazionale gioca invece un calcio più di manovra. Per questo sia lui che Belotti sono penalizzati rispetto agli altri”.

