FORMELLO | Inzaghi conferma le sensazioni della vigilia: Strakosha in porta, ritorna Luiz Felipe, Correa con Immobile

Manca sempre meno all’esordio in Champions League della Lazio. Partita che tutto il mondo biancoceleste aspettava da 13 lunghi anni. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andato in scena l’ultimo allenamento prima della sfida contro i tedeschi del Dortmund. Allenamento in cui mister Inzaghi, dopo un inziale riscaldamento, con l’aggiunta di allunghi e torelli, ha fatto le ultime prove tattiche per scegliere la formazione di questa sera. Il dubbio tra i pali che Inzaghi si porta da ieri sembra essere sciolto, con Thomas Strakosha che difenderà la porta biancoceleste. In difesa, dopo tre allenamenti consecutivi, si candida per una maglia da titolare Luiz Felipe, che sostituirà Wesley Hoedt sceso in campo da titolare contro la Sampdoria. A completare il reparto arretrato, insieme al brasiliano, ci saranno Acerbi e Patric, con Hoedt e Vavro in panchina. Sugli esterni scelte obbligate per mister Inzaghi, con Marusic che prenderà il posto di Lazzari, infortunato, sulla destra, e Fares sulla sinistra al posto di Djavan Anderson, sceso in campo contro i blucerchiati. Proprio Anderson non ha preso parte alla fase di torello con il resto del gruppo, ma con mister Fonte ha svolto un lavoro sulla mobilità articolare. Mentre Lazzari, insieme ad Escalante, hanno svolto un lavoro differenziato con gli scarpini. Nessun dubbio, invece, in mezzo al campo, con il trio Milinkovic, Leiva e Luis Alberto a completare il centrocampo. Davanti Ciro Immobile si riprende il posto da titolare, proprio contro la sua ex squadra, e sarà affiancato da Joaquin Correa, preferito a Vedat Muriqi, pronto ad entrare a partita in corso.

