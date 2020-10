GdS | La notte dei gol: Immobile-Haaland, Lazio e Dortmund ai piedi dei bomber

Tutto pronto all’Olimpico per la prima sfida di stagione in Champions League. La Lazio questa sera se la vedrà con il Borussia Dortmund nell’esordio stagionale nella massima competizione europea. Una partita che, come riporta La Gazzetta dello Sport, vedrà sfidarsi due bomber: il re della Scorpa d’Oro contro il baby fenomeno, Immobile contro Haaland. Il match di Roma promette quindi scintille in attacco.

