GdS | Lazio-Borussia Dortmund, Riedle: “Gara equilibrata. Immobile qualità indiscusse”

L’ex di lusso della sfida di Champions di questa sera è senza dubbio Karl-Heinz Riedle. L’ex attaccante ha analizzato la gara della massimo competizione europea tra Lazio e Borussia Dortmund a La Gazzetta dello Sport, elogiando sia il lavoro di Immobile, il quale a Dortmund ha avuto un po’ di sfortuna ma le cui capacità non si discutono, sia la crescita del giovane Haaland, destinato ad avere una grande carriera. Riedle infine non si sbilancia sul risultato del match: per lui le squadre si equivalgono, magari i gialloneri stanno vivendo un periodo migliore, ma comunque la gara sarà equilibrata, secondo l’attuale ambasciatore del Borussia.

