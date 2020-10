Lazio, Acerbi: “Contenti per la vittoria, ma io ho già la testa a sabato. Con la Samp brutta figura da non ripetere”

Grande prova quella degli uomini di Inzaghi che hanno annientato il Borussia Dortmund mandando i tedeschi in confusione. Ottima la prova di Acerbi che ha saputo amministrare la difesa e annullare l’attacco giallo-nero. Ecco le parole a SkySport di Francesco Acerbi: “Dopo oggi non possiamo accontentarci. Su la testa e si va avanti. Oggi siamo stati bravi e meritavamo di vincere. Bisognava essere uniti e compatti e questo è stato fatto. Dovevamo stare corti di squadra perché loro sono bravi tra le linee. Cercavamo di impedire il loro gioco e poi ripartire. Bello essere in Champions ma domani è un altro giorno e sabato abbiamo il Bologna. Per come sono fatto io adesso si va a dormire e domani subito a lavoro per il Bologna. Piedi per terra e testa a sabato se no questa partita serve a poco. Figuracce come quella contro la Sampdoria non sono più ammissibili”.

Dopo l’intervento a Sky Sport, Acerbi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “È stata una bella partita, abbiamo dimostrato di essere compatti dopo le critiche giuste che abbiamo ricevuto. Sabato siamo stati inguardabili, ma abbiamo sempre l’opportunità di rifarci come accaduto questa sera. Eravamo tutti molto concentrati, non sono mai stato preoccupato. Sono sempre sereno, a prescindere da tutto. Provo sempre a sbagliare il meno possibile, ma sono sempre convinto di dare il massimo per questa maglia. Siamo stati tutti molto positivi, anche chi è entrato ha dato il massimo. Questo dev’essere un punto di partenza per andare avanti su questa strada con umiltà e compattezza”.

