Lazio-Borussia Dortmund | La difesa dovrà affrontare Håland, il “Bambinone” da 40 gol a stagione

Ha soli 20 anni, compiuti pochi mesi fa, esattamente il 21 luglio. Nato nel 2000 a Leeds in Inghilterra, ha però la nazionalità Norvegese con al quale ha già segnato 6 gol in 7 partite. Alto 1,94, sta impressionando tutti per le sue doti offensive, ma soprattutto per la montagna di gol segnati nella scorsa stagione e nell’inizio di quella nuova.

Erling Braut Haaland, anche scritto Håland, è uno dei tanti fenomeni che il Borussia Dortmund, nell’ultimo decennio, è riuscito a portare a casa. Acquistato dal Salisburgo per 45 milioni di euro, nelle quattro partite giocate dall’inizio della stagione 2020/21, ha realizzato 4 gol, riuscendo anche a regalare due assist ai compagni. Lo scorso anno, invece, ha segnato 40 reti tra Salisburgo e Borussia Dortmund, con 14 marcature nella Bundesliga Austriaca e 15 nella Bundesliga tedesca, oltre a 8 segnature in Champions League.

Una macchina inarrestabile, che recentemente ha surclassato in campionato Borussia Mönchengladbach e Friburgo con una doppietta, l’ultima solamente quindici giorni fa. Contro l’Hoffenheim, sabato scorso, solamente un assist, ma quello decisivo per la vittoria dei gialloneri. Domani sera volerà a Roma, allo Stadio Olimpico, per la prima partita del girone di Champions League contro la Lazio: Acerbi sarà sicuramente il suo guardiano, lo marcherà stretto per tutti i novanta minuti ed oltre, ma anche il resto della difesa, piuttosto fragile in questo inizio di stagione, dovrà stare molto attenta. Una partita perfetta per il reparto arretrato, perché è l’unico modo per fermare “Il Bambinone”, come lo hanno soprannominato i compagni di squadre. Un nomignolo, che il gigante non ama molto.

