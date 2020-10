Lazio-Borussia Dortmund, Correa nel prepartita: ”Abbiamo voglia di fare bene, dopo quello che abbiamo fatto l’anno scorso non possiamo andare indietro”

Nel pre partita di Lazio–Borussia Dortmund, titolare dal primo minuto, Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

”E’ un sogno che aveva questa maglia, questa società: quando sono arrivato mi hanno detto che era la prima cosa che si doveva ottenere e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo tanta voglia di fare bene. Dopo la brutta partita dell’altro giorno, credo che sia una partita perfetta per fare bene.”

Continua.

”E’ la competizione, credo, più difficile al mondo e ci sono giocatori di grandissima qualità. Dobbiamo tornare ad essere noi come squadra, come eravamo l’anno scorso e credo che, come ti ho detto prima, per fare bene in questa competizione abbiamo bisogno del cento per cento. Sarà importantissimo dopo tutto quello che abbiamo sofferto l’anno scorso. Dopo tutto quello che abbiamo dato per arrivare ad essere una squadra da Champions credo che non possiamo andare indietro: dobbiamo affrontare le cose come una squadra ed oggi è fondamentale per iniziare bene il girone.”

