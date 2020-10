Lazio-Borussia Dortmund, Immobile raggiunge Signori in una speciale classifica e centra un altro record | FOTO

La Lazio è impegnata in questi minuti con l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, sfida aperta dalla rete del vantaggio di Ciro Immobile. Come ricorda il Profilo Ufficiale Twitter della società, grazie a questa marcatura l’attaccante biancoceleste raggiunge al secondo posto della classifica marcatori della storia della Lazio Giuseppe Signori a quota 127 goal. Inoltre con questa rete il numero 17 centra anche un altro record, è l’unico giocatore ad essere andato sempre a segno nelle prime volte della gestione Inzaghi.

👑 127 gol, raggiunge Signori 📊 @ciroimmobile è andato sempre a segno nelle prime volte dell’era Inzaghi K I N G C I R O 🦅 pic.twitter.com/uNGwJr8IFT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 20, 2020

