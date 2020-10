Lazio-Borussia Dortmund, riflettori puntati su un Olimpico vuoto ma ‘amico’

Ci siamo, finalemente il grande giorno è arrivato. Riflettori accesi sull’Olimpico, in mezzo al campo il grande stemma della Champions League pronto a sventolare sotto le note della celebre colonna sonora. In campo Lazio e Borussia Dortmund per l’avvio della fase a gironi di questa stagione di Champions League, la prima per Inzaghi da allenatore e per tanti giocatori. Inseguita per anni, sfumata per un nulla due anni fa adesso il sogno è realtà. Sono passati ben 13 anni dall’ultima partecipazione alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, eppure se si guarda indietro la storia biancoceleste ha saputo regalare forti emozioni ai suoi tifosi e agli amanti del calcio. Dalla stagione 1999/2000 oggi sarà davvero un esordio particolare, non solo per l’Olimpico deserto vista la grave crisi sanitaria che questo mondo sta vivendo, ma anche perché nella fase a gironi è la prima volta che la Lazio apre le danze in casa. Ad ogni partecipazione l’esordio è sempre stato lontano dalla Capitale con una sola sconfitta e due pareggi. I biancocelesti hanno esordito all’Olimpico solo nelle fasi preliminari d’accesso poi alla vera e propria competizione. Stagione 2001/2002: turno preliminare contro il Copenaghen in Danimarca, sconfitta all’andata e poi trionfo della Lazio di Zaccheroni al ritorno per 4-1. Stagione 2003/2004: turno preliminare contro il Benfica, esordio all’Olimpico e vittoria biancoceleste per 3-1. Stagione 2007/2008: turno preliminare contro Dinamo Bucarest, ancora allo Stadio Olimpico e risultato di 1-1 con gol di Mutarelli. Vittoria poi nella gara di ritorno e accesso alla fase a gironi. Stagione 2015/2016: ultimo assaggio di Champions. La Lazio di Pioli conquista il terzo posto in stagione che vale i preliminari. Ancora un esordio all’Olimpico e vittoria biancoceleste contro il Bayern Leverkusen grazie al gol di Keita. Gara di ritorno invece dal sapore amaro con una pesante sconfitta e quindi mancato approdo alla fase a gironi. Stadio Olimpico che porta abbastanza bene in casa Lazio, ma non è di certo da sottovalutare l’avversario. Questa sera scenderanno in campo due squadre con molte assenze e con tanta voglia di vincere. Gli uomini di Inzaghi devono dimostrare di essersi meritati questa competizione e far capire che quella di Genova è stata solo una momentanea caduta. Poche ore ancora e poi sarà Lazio-Borussia Dortmund. Die Meister, Die Besten

