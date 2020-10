Lazio-Borussia Dortmund, Tare: “La preparazione alla partita non è stata ottimale, c’è stima tra Lotito e Inzaghi”

Prima della gara, è intervenuto ai microfoni di Sky il direttore sportivo Igli Tare: “Il mio debutto contro il Werder Brema lo ricordo bene. Ci dispiace vivere l’atmosfera così, sarebbe bello avere i tifosi allo stadio, ma ce la godiamo comunque perchè abbiamo lottato tanti anni e vogliamo giocarcela fino in fondo. La squadra non è al completo, abbiamo fatto allenamento in undici giocatori, la preparazione non è stata ottimale, ma chi scenderà in campo sa che è un onore giocare in questa competizione, e dobbiamo cercare di fare risultato. Sono successe tante cose dopo il lockdown, come la responsabilità da favorita, e i tanti infortuni, come è successo all’inizio di questo nuovo campionato. Inzaghi è la storia di questo club, c’è stima reciproca tra Lotito e Inzaghi“.

