Lazio-Dortmund, Leiva: “Reazione giusta dopo sabato. Abbiamo la convinzione di fare una grande stagione”

Esordio da sogno quello della Lazio in Champions League. I biancocelesti di mister Inzaghi stendono il Borussia Dortmund di Haaland 3-1 e porta a casa i primi tre punti del girone. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Lucas Leiva, centrocampista biancoceleste. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo avuto la reazione giusta dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Come abbiamo giocato sabato non meritavamo nulla, oggi è stata giusta la vittoria, abbiamo giocato bene: primo tempo benissimo, nel secondo abbiamo concesso di più ma ci sta. Loro sono una squadra forte, siamo stati uniti dopo il gol subito. Dobbiamo continuare così. Abbiamo la convinzione di fare una grande stagione, sia in Champions che in campionato. Sabato dobbiamo vincere perchè in classifica non stiamo benissimo.

Io quando sono arrivato sapevo che avevamo un progetto di tornare a giocare la Champions. Abbiamo sofferto tanto per tornarci, io tre anni, il mister quattro. Importante sfruttare al massimo la fiducia per battere una grande squadra come il Dortmund.

Ad Haaland ho chiesto la maglia per mio figlio perchè è innamorato di lui. Ha un futuro splendido, è uno dei giocatori più forti.

Non è facile giocare contro giocatori giovani e freschi, ma abbiamo fatto una partita da squadra: Ciro ha segnato, io in protezione e Thomas ha fatto le sue parate, una grande performance di squadra. Sono contento.

Non sono riuscito a contare i palloni recuperati, con l’aiuto del “Leone” (Acerbi, ndr.) è più facile”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: