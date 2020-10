Lazio, il violinista Andrea Casta suonerà all’Olimpico un nuovo brano per il debutto in Champions | VIDEO

Finalmente è arrivato il giorno del debutto in Champions League della Lazio. Purtroppo però, lo stadio non sarà gremito di tifosi, come si poteva immaginare per il ritorno in Champions dei biancocelesti dopo 13 anni. Nonostante questo, non mancherà il sostegno dei tifosi, ma non solo: Andrea Casta, violinista che ormai ha già suonato diverse volte nel pre gara della Lazio allo Stadio Olimpico, tornerà a suonare anche questa sera. Oltre a L’Amour Toujour, brano che ormai è diventato un coro dei tifosi biancocelesti, suonerà un nuovo brano realizzato proprio da Andrea, per dare il sostegno alla squadra, in vista del debutto in Champions League, e gridare “Forza Lazio”. In attesa di ascoltarlo questa sera prima del match contro il Borussia Dortmund, Andrea ha dato un’anticipazione sul suo profilo ufficiale Instagram, attraverso un video che ripercorre i successi biancocelesti del passato, fino ad arrivare alla scorsa stagione.

