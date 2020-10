Lazio, Immobile: “Contenti di aver riportato la Lazio in Champions. Oggi serviva la svolta e c’è stata”

Termina 3-1 l’esordio biancoceleste in Champions League. Vittoria di carattere contro un Borussia Dortmund completamente annientato dalla qualità e dallo strapotere della Lazio. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di SkySport Ciro Immobile, ecco le sue parole: “Siamo contenti di aver riportato questa squadra in Champions. C’era un’aria diversa nello scendere in campo. Abbiamo giocato bene e dopo la Samp serviva la svolta. Dovevamo dimostrare che quest’anno ci siamo anche noi e vogliamo dire la nostra. Quando ero arrivato a Dortmund ero nel periodo sbagliato, la forma non era delle migliori. I giocatori bisogna aspettarli. La vittoria di oggi è un punto di partenza per continuare a fare bene sia in Champions che in campionato. Abbiamo ancora cinque battaglie è presto per parlare di qualificazione, siamo solo all’inizio”.

Dopo l’intervento ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare questa grande serata biancoceleste. Queste le sue parole: “Raggiungere Signori è stato un traguardo difficile se guardo la storia da dove sono partito con la Lazio. Purtroppo c’è stata la pecca di non avere i tifosi con noi, si sarebbero divertiti. C’è tanta emozione. La partita si è riaperta ed è sempre difficile in queste competizioni, appena sbagli ti puniscono. Siamo stati bravi a richiuderla, sono enormemente soddisfatto.

Abbiamo fatto la classica partita perfetta di squadra, l’abbiamo preparata bene con il morale a terra per la sconfitta di Genova. Se continuiamo a fare partite così, torneremo la squadra che faceva brillare gli occhi a tutti.

Sono contento perchè la squadra meritava una vittoria così, dopo tante critiche arrivate. Conta poco chi manca, a Genova è mancato l’atteggiamento, quello che non è mai mancato.

Situazione Covid? Noi facciamo il nostro lavoro, anche se gli ultimi dati non ti fanno pensare bene. Sappiamo che questo sport fa divertire la gente, è uno sport che guardano i bambini e cerchiamo di mettere tutto nel campo”.

