Lazio, Inzaghi: “Il Borussia grande squadra, ma noi grande gara. Rinnovo? Con il Presidente c’è un ottimo rapporto”

Se la Lazio vince il merito è anche il suo, Simone Inzaghi ritorna in Champions League da allenatore e lo fa in grande stile. Batte il Borussia Dortmund per 3-1 e si gode la vittoria, ecco le sue parole a SkySport: “Il Borussia è una squadra fortissima che mi ha impressionato. Davanti però hanno trovato una squadra pronta e determinata. Per ritrovare la vera Lazio bastava l’umiltà e qualche giocatore. Sabato eravamo senza alcuni uomini e questo ci ha fatto male. Dalle sconfitte però si impara molto. Questo è un girone aperto e vedendo il Borussia per me rimane la favorita. Correa e Immobile hanno fatto un grande lavoro e non posso dirgli nulla per i gol sbagliati. Tanto sacrificio e hanno aiutato la squadra. Allo stesso modo Muriqi e Caicedo grande prova. Noi siamo partiti con qualche ritardo dovuto ad infortuni inaspettati, l’ultimo Luiz Felipe che oggi ho fatto esordire contro grandi giocatori e un solo allenamento nelle gambe. Dobbiamo ancora recuperare parecchi giocatori e serviranno per tutto il campionato. Con i recuperi dell’intera rosa saremo ancora più competitivi. Rinnovo? Con il Presidente ci siamo sempre sentiti con molta tranquillità e anche ieri abbiamo parlato come al solito. E’ un Presidente che vuole sapere tutto quello che succede ed è normale essendo il proprietario. Su Ramos ha avuto una brutta distorsione nel pre-campionato, c’entra poco la preparazione. Milinkovic? Ha preso un colpo sull’anca e ha chiesto il cambio, è solo una botta”.

Nel post partita, dopo essere intervenuto ai microfoni di Sky Sport, mister Inzaghi è intervenuto anche a Lazio Style Radio: “Sono contento, sappiamo quanto abbiamo sudato e faticato per tornare in Champions. Stasera abbiamo fatto una grande gara contro una squadra fortissima. Avevamo bisogno di una gara così, siamo stati umili, ma quando abbiamo potuto abbiamo usato tanta qualità davanti il loro portiere. Sapevamo della loro qualità, soprattutto da metà campo in su, ho chiesto una gara di sacrificio ai ragazzi. Abbiamo portato a casa una grande partita.

Ciro-Haaland? Sono fortissimi. Haaland non lo avevo mai visto dal vivo, gli ho fatto i complimenti, ma io mi tengo stratto il mio Ciro.

Akpa-Akpro si è guadagnato questa serata dal primo giorno di ritiro. E’ un giocatore che si sta ritagliando il suo spazio. Non dimentichiamo Caicedo e Parolo che per i 10 minuti che sono entrati, sono stati molto importanti. Con i cinque cambi ci sarà occasione per tutti”.

