PAGELLE – Che Lazio! Immobile si vendica, Luiz Felipe giganteggia e Akpa Akpro se la gode

Strakosha 8 – Prima smanaccia in angolo su un colpo di testa di Delaney e poi salva il risultato in uscita bassa su Guerreiro e nella ripresa su Haaland. Esattamente queste sono le parate che servono per salvare il risultato. Non può nulla sulla bordata ravvicinata del norvegese.

Patric 7 – L’arma migliore per non sbagliare è fare le cose semplici. Lo spagnolo bada alla sostanza preferendo le soluzioni efficaci, appena decide di assumersi un rischio ragala agli avversari il pallone da cui nasce il 2-1. Perdonabile perchè non compromette la vittoria e perchè per il resto non sbaglia poco.

Luiz Felipe 8 – Gara perfetta. Trova il raddoppio svettando di testa su corner complice anche una deviazione di Hitz, elimina un bestione come Haaland dal campo costringendolo a cercare fortune invano in altre zone del campo e spazza ogni pallone che entra nella propria area.

Dal 51′ Hoedt 6 – I gialloneri accorciano le distanze con lui in campo ma non ha colpe. Un brivido nel finale con una palla regalata agli avversari.

Acerbi 8 – Per lui non fa differenza la posizione, difende e attacca come un leone. Dopo otto anni torna a calcare il palcoscenico della Champions e lo fa da protagonista.

Marusic 7,5 – Domina la fascia destra sena mai farsi saltare da Guerreiro che è un cliente insidioso. Perfetto nelle letture che gli permettono l’anticipo per far ripartire in velocità l’azione.

Milinkovic 7,5 – Mette tutto se stesso al servizio della squadra. La Lazio attacca sull’altro versante e il serbo accompagna sempre l’azione come è il primo a ripiegare

Dal 67′ Akpa Akpro 8 – Il sorriso dopo quel gol dice tutto. Dopo un approccio timido, si toglie la patina di dosso seguendo l’azione di Immobile e chiudendo i conti col piattone sinistro. Sacrificio e abnegazione sono le caratteristiche per prendersi la Lazio.

Lucas Leiva 8 – Sono le sue partite, quelle che non fallisce. E’ una diga invalicabile in mezzo al campo dove il Dortmund si infrange ogni volta che tenta di sfondare centralmente. Giustamente finisce la partita con la fascia da capitano al braccio, giusto merito ad un leader di questa squadra.

Luis Alberto 8,5 – Stasera si prende la scena in modo prepotente. Ogni pallone che tocca è una magia, perfetto sui calci piazzati e mostruoso con le sue verticalizzazioni in spazi che occhi umani non riescono a vedere. Esce prendendosi la standing ovation dei mille dell’Olimpico.

Dall’80 Parolo SV

Fares 6,5 – Non è ancora in forma e ci impiega qualche minuto per entrare pienamente in partita. La maggior parte dei suoi cross sono imprecisi ma è impeccabile nell’accompagnare con puntualità l’azione e nell’aiutare la difesa.

Correa 7 – Partita di sacrificio per chiudere ogni linea di passaggio in fase di costruzione di gioco del Borussia. Questo gli ha fatto perdere lucidità al momento decisivo nell’area avversaria ma gli si può perdonare l’errore se tanto poi rimedia Luiz Felipe. E comunque a referto porta l’assist per il vantaggio iniziale.

Dal 67′ Muriqi 6 – Qualche pallone gestito bene e altri persi ingenuamente. Prova la conclusione col destro ma termina alto.

Immobile 8 – Non si fa pregare, primo pallone e apre le danze con un tocco morbido di sinistro che vale il vantaggio e che toglie pure qualche sassolino dalla scarpa. Regala ad Akpa Akpro il pallone che chiude la partita. Nel mezzo tanto cuore e grinta.

Dall’80’ Caicedo SV

All. Inzaghi 9 – Azzecca le scelte iniziali e in corso d’opera come è perfetto nell’approccio mentale. La Lazio non si lascia intimorire dall’avversario aggredendolo e sfruttando al massimo ogni errore. E’ il risultato che serviva per dimenticare la Sampdoria e mettere sulla giusta strada il cammino in Champions.

