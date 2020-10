“Puro e disposto a salire a le stelle”, il video celebrativo dell’esordio in Champions League della Lazio

Basta l’ultimo verso del Purgatorio della Divina Commedia per far salire l’adrenalina prima di un match così importante. Così, con le parole scritte da Dante Alighieri nella sua opera più famosa, la Lazio celebra l’esordio in Champions League di questa sera contro il Borussia Dortmund, pubblicando sui propri social un video di tutti i gol e le azioni più belle dei biancocelesti in questa competizione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: