SOCIAL | Anche la Uefa celebra Immobile per il suo goal | FOTO

Ennesima notte da ricordare per Ciro Immobile che grazie al suo goal contro il Borussia Dortmund, riceve anche i complimenti dalla Uefa la quale attraverso il suo Profilo Ufficiale Twitter ha ricordato che con la rete messa a segno questa sera ha raggiunto quota 22 goal in 30 partite tra club e Nazionale nel 2020.

🇮🇹 Ciro Immobile has scored 22 goals in 30 games for club & country in 2020 🔥#UCL pic.twitter.com/fF5igVBtiS

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2020