Ama il tuo sogno seppur ti tormenta diceva Gabriele D’Annunzio, una frase semplice divenuta uno specchio del presente di Nicolò Armini. Il giovane difensore biancoceleste, nel giorno del suo esordio in Champions League, è voluto tornare indietro di cinque anni quando fu raccattapalle nel preliminare tra Lazio e Bayer Leverkusen per celebrare un sogno finalmente divenuto realtà. Stasera, come nel 2015, sulla sua strada ci sarà una squadra tedesca con Nicolò che però potrà vivere più da vicino la notte delle Stelle.

