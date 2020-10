Spadafora: “Non abbiamo certezze sulla fine del campionato di Serie A, bisogna trovare un piano B”

Intervenuto sull’emittente televisiva La 7, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato del futuro del calcio: “Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altri aspetti. La Lega deve trovare un piano B e un piano C. La bolla come nella NBA? Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla”. Lo riporta TMW.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: