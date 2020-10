UCL, Lazio-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

In casa Lazio è arrivato il giorno del debutto stagionale in Champions League. Un ritorno nella massima competizione europea tanto atteso da tutto l’ambiente laziale, pronto quindi per la sfida dell’Olimpico in programma alle ore 21.00 contro i tedeschidel Borussia Dortmund.

Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) – Burki; Morey, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho; Haaland.

