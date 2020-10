Borussia Dortmund, Kehl: “Abbiamo meritato di perdere, se giochiamo così sarà difficile superare il girone”

Il responsabile della prima squadra del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha parlato ai media tedeschi sulla dura sconfitta contro la Lazio in Champions League: “È stata una prestazione pessima, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo assolutamente meritato di perdere. Non possiamo giocare così in Champions League. Sono pochi i giocatori che si sono avvicinati a una prestazione accettabile nel primo tempo. Non ci si può presentare così e se l’atteggiamento resta questo, sarà molto difficile per noi superare i gironi”. Lo riporta TMW

