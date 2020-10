CdS | Lazio, la favola di Akpa-Akpro: entra e fa gol al debutto in Champions

Una notte indimenticabile per la Lazio ed i suoi tifosi, ma certamente anche per i giocatori scesi in campo ieri. Uno che sicuramente non potrà dimenticare la prova dell’Olimpico contro il Borussia Dortmund è il giovane Akpa-Akpro. Come riporta il Corriere dello Sport, è arrivato da Salerno accolto dai dubbi della piazza, mentre mister Inzaghi ha creduto in lui. Il tecnico lo aveva già inserito a gara in corso nelle prime tre giornate di campionato e ieri non ha esitato a lanciarlo anche in Champions. Ed il centrocampista, proprio come l’allenatore laziale, ha segnato al suo debutto in Champions League. Ad Inzaghi accadde a Maribor, nel settembre del 1999, con Eriksson.

