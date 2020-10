Coronavirus, nuove restrizioni nel Lazio

Nicola Zingaretti, presidente della Regione, firmerà una nuova ordinanza per limitare gli effetti della seconda ondata Covid: vietati gli spostamenti non necessari oltre la mezzanotte. Nel caso di spostamenti dettati da cause di forza maggiore, per motivi di salute, di lavoro o per altre emergenze, servirà l’autocertificazione.

