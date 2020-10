Coronavirus, un nuovo positivo in casa Inter

L’Inter, impegnata questa sera nella sua prima gara di Champions League con il Borussia Monchengladbach ha poco fa comunicato una nuova positività al coronavirus all’interno del gruppo squadra: si tratta di Achraf Hakimi. Come si legge nella nota ufficiale il giocatore “è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: