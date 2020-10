FORMELLO| Lazio subito al lavoro per sabato, ma con il buon umore. Differenziato per Lazzari

Bel clima a Formello il giorno dopo la vittoria con il Borussia Dortmund per la Lazio, che si rimette subito a lavoro per la partita casalinga di sabato sera contro il Bologna. Assenti, oltre ai titolari della partita di ieri sera, Caicedo, Escalante, Cataldi, Lulic, Radu, Andreas Pereira e Vavro. Presente Lazzari con un lavoro differenziato.

Per la squadra lavoro in palestra, torello e combinazioni con cross e tiri in porta.

