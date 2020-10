GdS | Lazio, una notte stellare

Dopo 13 anni la Lazio torna in Champions e lo fa in grande stile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti danno spettacolo all’Olimpico contro il Borussia Dortmund. L’esordio è stato subito con la favorita del girone, ma i laziali archiviano la pratica senza troppi problemi. Serata magica per Immobile: gol ed assist per lui, Inzaghi festeggia insieme al resto del gruppo dopo il 3-1. Per i tedeschi in gol il tanto atteso Haaland che si arrende, così come il resto della sua squadra, al dominio della Scarpa d’Oro e dell’intera rosa capitolina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: