Gianni Di Marzio: “Grande Lazio con il Dortmund. Prestazione magistrale di Luis Alberto”

Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha così commentato le due gare di Champions League di Lazio e Juventus:

“Luis Alberto è maturato molto in Italia, si è trasformato dal punto di vista tattico. E’ diventato un giocatore top. Grande prestazione la sua ma è da 7 tutta la squadra. Qualcuno merita di più come Immobile, Felipe, Leiva. E poi Inzaghi, che non ha sbagliato nulla. A Genova era da 5, ieri sera da 9 pieno. Non era facile il riscatto, alcuni giocatori sono stati determinanti. E non dimentichiamo che la Lazio però non si è rinforzata a dovere. Al di là della prestazione di ieri, per fare due competizioni doveva fare qualche sacrificio in più sul mercato. Anche perché in campionato, con gli stessi uomini, è un rischio per tutti. Chi mi ha più impressionato? Per la Juventus Morata, per la Lazio Luis Alberto, la sua prestazione è stata magistrale. Piano B di Spadafora per la Serie A? Il calcio non deve chiudere. Si deve cercare di trovare un modo affinchè le Asl non prendano il sopravvento”

