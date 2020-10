Il Messaggero | Lazio, meraviglia Champions

Ottima prova della Lazio al suo esordio stagionale in Champions contro una compagine di spessore come Il Borussia Dortmund. Inzaghi ed i suoi, rispondono ‘presente’ al primo appuntamento di stagione nella massima competizione europea. Come riporta Il Messaggero, quando sogno e realtà si fondono, non resta che ammirare la bellezza del momento. Splendida prestazione dei laziali contro il Borussia Dortmund, battuto con i gol di Immobile, Akpa-Akpro e l’autorete di Hitz. I capitolini sono stati bravi con le ripartenze e la difesa si concede un solo errore, per la rete di Haaland.

