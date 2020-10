Il Tempo | Lazio, notte magica

Una Lazio da urlo, riscatta un avvio stentato in campionato e piega 3-1 il Borussia Dortmund cominciando alla grande il girone di Champions (vittoria esterna del Bruges con lo Zenit). Immobile e Luiz Felipe certificano un primo tempo perfetto, Haaland illude i tedeschi, apoteosi con il sigillo di Akpa Akpro, l’ultima scoperta di Tare. Inzaghi non deroga al solito spartito, fiducia al 3-5-2 con Immobile -Correa coppia d’attacco e il recupero in difesa di Luiz Felipe. Sulle fasce fiducia a Marusic e Fares entrambi reduci da problemi fisici. Alla fine la lista degli indisponibili è comunque molto lunga: Radu, Lulic, Bastos, Cataldi, Escalante e Pereira. Sull’altro fronte Favre punta sul talento di Sancho e la fisicità di Haaland, senza dimenticare il temibile Reus. Si parte con la Lazio che sorprende subito i tedeschi: solo sei minuti e Leiva morde sulle gambe di Meunier, Correa confeziona l’assist per Immobile che fa secco Hitz. Poco dopo Ciro cerca il bis, il portiere ospite e pronto. I biancocelesti continuano a pressa, il Dortmund imprevedibile dalla cintola in sù mostra crepe difensive dove la Lazio va a nozze. Dopo una bella parata di Strakosha su Delaney, Correa si divora la solita ocassione solare ma per, sua fortuna, dall’angolo guadagnato col suo errore, arriva il meritato raddoppio: angolo di Luis Alberto, stacco vincente di Luiz Felipe con partecipazione di Hitz (la Uefa dà autorete del portiere). Incredibile, 2-0 e il tecnico Favre che invita i suoi alla reazione immediata. La Lazio rischia solo su un facile tap-in di Meunier, Strakosha osserva e spera con il tiro che finisce fuori di poco. Immobile si fa anticipare all’ultimo, Leiva da lontano trova la testa di Hummels che evita il tris mentre Hitz si riscatta su Luis Alberto. Al riposo col doppio vantaggio e gli applausi dei mille invitati in un Olimpico vuoto per colpa del maledetto Covid.

Si riparte con Favre che inserisce Reyna, Inzaghi nel giro di venti minuti è costretto a due cambi, si bloccano Luiz Felipe e soprattutto Milinkovic e si spegne la luce. Sale la marea giallonera e, quando Patric sbaglia un rinvio, Reyna con un assist al bacio permette ad Haaland di riaprire la gara (22 gol in 25 gare con la maglia del Dortmund). Dentro il gigante Muriqi per tenere palla. Si soffre ma, dal nulla, spunta Akpa Akpro che capitalizza l’appoggio di Ciro e riporta la Lazio col doppio vantaggio. Nel finale assalto tedesco, entrano Parolo e Caicedo per Immobile e Luis Alberto, non succede più nulla. Che notte: dopo 2697 giorni un ritorno coi fiocchi. Il Tempo/Luigi Salomone

