Lazio bella di notte: il gruppo Inzaghi si prende la rivincita

Dopo il ko di Genova contro la Sampdoria, la Lazio si è rialzata nella serata più importante: quella del debutto stagionale in Champions. Come riporta La Repubblica, ora è spiegato il tracollo di sabato: si aspettava da 13 anni la Champions e la banda Inzaghi ha risparmiato tutte le energie per regalarsi una notte così, battendo 3-1 il Borussia Dortmund, non un’avversaria qualsiasi. La rosa laziale ha lanciato un segnale forte e chiaro all’Europa: la Lazio vuole divertirsi e fare bella figura, certo, ma anche ritagliarsi un ruolo da protagonista. Se giocherà come ieri può farcela, perchè le sue stelle hanno oscurato quelle tedesche, da Sancho a Reus. E Immobile ha vinto l’appassionante duello con quel fenomeno di Haaland.

