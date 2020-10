Lucas Leiva in versione europea, recupera più palloni di tutti

La gara di oggi ha fatto rivedere la vera Lazio, riportando in alto le prestazione dei suoi uomini migliori tra cui Lucas Leiva. Proprio il brasiliano era stato un po’ sottotono nelle ultime gare di campionato, oggi si è rivisto per quello che è. Infatti, come riportato da LazioPage, sono 7 gli anticipi sul pallone effettuati dal brasiliano in Lazio-Borussia Dortmund, lo stesso numero di tutti i giocatori del Borussia Dortmund messi insieme

