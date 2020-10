Pancaro: “Vittoria della Lazio contro una delle squadre migliori d’Europa, ora bisogna sfruttare l’onda positiva”

L’ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro, campione d’Italia nel 2000, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Esordio migliore non poteva essere: è arrivata una vittoria contro una delle squadre migliori in Europa. Questo fa bene sperare per il prosieguo nel percorso europeo ed anche per risalire la classifica del campionato. La Lazio al top dal punto di vista psico-fisico, in partita secca, se la può giocare contro ogni avversaria. Occorre sfruttare l’onda positiva di questo successo per ritrovare entusiasmo. Il potenziale della rosa biancoceleste consentirebbe di fare benissimo sia in campionato sia in Champions League”. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it