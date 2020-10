SOCIAL | Anna Falchi si unisce ai festeggiamenti e esalta Immobile su Instagram: “Stasera ha avuto la sua rivincita!” – FOTO

Anche Anna Falchi gioisce per la prima vittoria della sua squadra in Champions, con un post sul suo profilo Instagram. La lady biancoceleste attacca inoltre il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì Immobile il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund, sostenendo come l’attaccante della Lazio, con la prestazione di stasera, si sia preso la sua rivincita contro la sua ex squadra collezionando un goal e un assist.

