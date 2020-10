SOCIAL | Esordio e gol, la gioia di Akpa-Akpro: “Un sogno diventato realtà. Forza Lazio” – FOTO

Inzaghi lo ha inserito a gara in corso ieri, sostituendo Milinkovic e lui si è fatto trovare pronto: esordio in Champions e gol per Akpa-Akpro che ieri ha siglato anche la sua prima marcatura con la Lazio. Il centrocampista biancocelestw, attraverso i social esulta e ringrazia: “Una grande partita di tutta la squadra e un sogno di bambino diventato realtà. È stata per me una serata speciale: prima partita, primo gol in Champions League e primo goal con la Lazio. Forza Lazio! Grazie a tutti!”.

