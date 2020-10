SOCIAL | Hoedt commenta la partita di ieri: “Felice per l’esordio, buon inizio di girone!”

E’ uno dei tanti esordienti della Lazio in Champions League, oltre ad essere uno degli ultimi acquisti dei biancocelesti nella sessione estiva del calciomercato. Wesley Hoedt ieri, contro il Borussia Dortmund, ha dovuto sostituire l’ottimo Luiz Felipe, uscito per dei crampi dopo essere tornato in campo a distanza di più di un mese. Per l’olandese, comunque, una buona prova da centrale nel terzetto difensivo insieme a Patric e Acerbi, intervenendo più volte in modo decisivo. Sui social, tramite il proprio profilo di Instagram, il suo commento: “Un buon inizio di girone! Molto felice per l’esordio nella Champions League, bravi ragazzi!”

